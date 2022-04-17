Ребров обратился к болельщикам «Спартака» после матча с «Рубином»

Координатор московского «Спартака» Артем Ребров обратился к болельщикам красно-белых после матча 25-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».

«Пацаны, спасибо, что гнали нас вперед до последней секунды игры! Впереди дерби», - написал Ребров в своем телеграм-канале.

Встреча завершилась вничью 1:1. Гости вышли вперед на 30-й минуте стараниями Владислава Игнатьева. Красно-белые смогли отыграться в середине второго тайма: на 69-й минуте первым на добивании оказался Александр Соболев. Этот гол стал для спартаковца первым с ноября 2021 года.

«Спартак» набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице. Казанцы с 26 очками также не смогли покинуть 12-ю строчку.