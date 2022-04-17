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Тальби заявил, что «Рубин» мог побеждать «Спартак»

Команды в матче 25-го тура РПЛ разошлись миром со счетом 1:1.
17 апреля 2022 11:16

Защитник казанского «Рубина» Монтассар Тальби отреагировал на результат матча 25-го тура чемпионата России против московского «Спартака».

«Это была тяжелая игра. Думаю, мы довольно хорошо справились и начали матч тоже хорошо. Мы могли выиграть, но «Спартак» во втором тайме усилил прессинг», - приводит слова Тальби «СЭ».

Встреча завершилась вничью 1:1. Гости вышли вперед на 30-й минуте стараниями Владислава Игнатьева. Красно-белые смогли отыграться в середине второго тайма: на 69-й минуте первым на добивании оказался Александр Соболев. Этот гол стал для спартаковца первым с ноября 2021 года.

«Спартак» набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице. Казанцы с 26 очками также не смогли покинуть 12-ю строчку.

источник: «Спорт-Экспресс»
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