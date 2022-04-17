Агент Ваноли сообщил, что итальянский тренер планирует остаться в «Спартаке» на следующий сезон

Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, заявил, что его клиент не планирует уходить из московского клуба.

«Паоло все устраивает в «Спартаке». Он планирует остаться в команде и в следующем сезоне», - приводит слова Д'Амико «РБ Спорт».

Накануне «Спартак» в матче 25-го тура чемпионата России не смог обыграть казанский «Рубин». Встреча завершилась вничью 1:1. Гости вышли вперед на 30-й минуте стараниями Владислава Игнатьева. Красно-белые смогли отыграться в середине второго тайма: на 69-й минуте первым на добивании оказался Александр Соболев. Этот гол стал для спартаковца первым с ноября 2021 года.

«Спартак» набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице. Казанцы с 26 очками также не смогли покинуть 12-ю строчку.