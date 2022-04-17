Комментатор Журавель пожаловался на курение в туалете на стадионе «Спартака»

Комментатор Тимур Журавель после матча 25-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Рубином» пожаловался на курение в туалете на домашнем стадионе московского клуба.

«Извините за подробности, но сегодня я зашел в туалет на домашнем стадионе «Спартака»… Дышать невозможно, люди в открытую курят, бычки кругом. В этот дымовой туалет еще и дети ходят», - написал Журавель в своем телеграм-канале.

Напомним, что встреча завершилась вничью 1:1. Гости вышли вперед на 30-й минуте стараниями Владислава Игнатьева. Красно-белые смогли отыграться в середине второго тайма: на 69-й минуте первым на добивании оказался Александр Соболев. Этот гол стал для спартаковца первым с ноября 2021 года.

«Спартак» набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице. Казанцы с 26 очками также не смогли покинуть 12-ю строчку.