Николсон признался, что влюблен в «Спартак» и не планирует уходить из клуба

Форвард «Спартака» Шамар Николсон поделился мыслями по поводу своего будущего в московской команде.

– Есть ли у меня мысли, чтобы уехать из России сейчас? Я остаюсь в Москве играть за этот клуб. Я влюбился в «Спартак» и не собираюсь покидать этот клуб! – цитирует Николсона «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николсон перешел в «Спартак» в январе этого года из «Шарлеруа» за восемь миллионов евро, подписав контракт на 4,5 года. С тех пор 24-летний нападающий отыграл за команду восемь матчей, забив шесть голов и отдав один результативный пас.

В данный момент красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко по итогам 25 туров.