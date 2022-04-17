Роналду получит более миллиона евро после хет-трика в матче с «Норвичем»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился тремя забитыми мячами в домашнем матче 33-го тура АПЛ против «Норвича» (3:2).

Согласно информации The Sun, данный результат позволил 37-летнему португальцу активировать пункт о бонусах в своем контракте с «красными дьяволами». Игрок заработал 905 тысяч евро за то, что забил 20 голов в нынешнем сезоне, а также заработал еще 120 тысяч за хет-трик.

Как сообщает источник, каждый следующий забитый мяч позволит форварду заработать еще 120 тысяч евро.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе прошлого года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 34 матчах, забил 21 гол и отдал три результативных передачи.