Промес надеется восстановиться к матчу 1/4 финала Кубка России с ЦСКА

Фланговый нападающий «Спартака» Квинси Промес выразил надежду, что он сможет принять участие в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

Отметим, что 30-летний нидерландец пропустил последние две встречи своей команды в рамках РПЛ с «Арсеналом» (3:0) и «Рубином» (1:1) по причине мышечного дискомфорта.

– Когда я вернусь на поле? Не знаю точно. Очень хочу сыграть в дерби с ЦСКА. Сделаю все, чтобы успеть восстановиться к среде, – цитирует Промеса «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в нынешнем сезоне Промес забил десять голов и отдал две результативных передачи в 25 играх.

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 20 апреля. Начало – в 19:30 мск.