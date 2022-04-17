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17-летний полузащитник «Барселоны» Гави может пополнить состав «Баварии»

Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанского футболиста в 60 миллионов евро.
17 апреля 2022 15:10
автор: Владислав Корегин

Центральный полузащитник «Барселоны» Гави может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает El Mundo Deportivo, в услугах 17-летнего испанца всерьез заинтересована «Бавария», рассматривающая кандидатуру хавбека в качестве усиления линии полузащиты своей команды.

Отмечается, что руководство каталонцев надеется сохранить футболиста в клубе – сине-гранатовые уже подготовили ему предложение по продлению трудового сотрудничества.

Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Челси».

Напомним, что Гави является воспитанником академии «Барселоны». В составе команды он отыграл 39 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. За сборную Испании футболист уже провел шесть встреч.

Действующее соглашение полузащитника с каталонцами рассчитано до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

источник: El Mundo Deportivo
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