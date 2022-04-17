Мане - о дубле в ворота «Манчестер Сити»: Это особенный день

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане отреагировал на победу своей команды над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.

«Это особенный день. Мы играли с одной из лучших команд мира, и победить в таком матче, да еще и в полуфинале, очень, очень важно. Мы довольны тем, что выиграли и вышли в финал», - приводит слова Мане BBC.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Юргена Клоппа. Еще до перерыва дублем отметился Садио Мане, еще один мяч забил Ибраима Конате.

«Сити» в самом начале второго тайма смог отыграть один мяч стараниями Джека Грилиша, а в самом конце игры Бернарду Силва сократил разрыв до минимума.

Таким образом, «Ливерпуль» примет участие в решающем матче за трофей, где его соперником станет победитель пары «Челси» - «Кристал Пэлас». Эта встреча состоится 17 апреля.

Напомним, что оба полуфинала и финал традиционно проходят на стадионе «Уэмбли».