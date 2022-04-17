«Ахмат» просит ЦСКА перенести матч 27-го тура РПЛ на 30 апреля в связи с окончанием Рамадана

Матч 27-го тура чемпионата России «Ахмат» – ЦСКА может быть перенесен с 1 мая на 30 апреля.

Согласно данным «Чемпионата», грозненский клуб обратился к армейцам с просьбой изменить дату проведения игры на день раньше по причине того, что встреча выпадает на конец празднования месяца Рамадан.

Напомним, что в данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Что касается «Ахмата», то подопечные Андрея Талалаева располагаются на восьмой строчке (32 очка).

Матч первого круга между командами завершился победой красно-синих со счетом 2:0.