Гилерме выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч против «Сочи» в рамках РПЛ

«Сочи» и «Локомотив» объявили свои стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 17 апреля, на стадионе «Фишт». Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром игры назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Добавим, что впервые с ноября прошлого года с первых минут на поле выйдет голкипер железнодорожников Маринато Гилерме. Ранее 36-летний бразилец восстанавливался от травмы.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Прохин, Родригао, Дркушич, Макарчук, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Мампасси, Бабкин, Марадишвили, Карпукас, Керк, Кухта, Изидор.

В данный момент «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Локомотив» идет шестым (37 очков).

Матч первого круга между командами завершился победой красно-зеленых со счетом 2:1.