Грилиш раскритиковал Гвардиолу за тактику в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш дал комментарий после поражения своей команды от «Ливерпуля» в полуфинале Кубка Англии.

«Первый тайм получился не таким, как мы хотели. После перерыва Гвардиола сделал несколько замен, но его решения, на мой взгляд, были незначительны и слишком запоздали», - приводит слова Грилиша Goal.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Юргена Клоппа. Еще до перерыва дублем отметился Садио Мане, еще один мяч забил Ибраима Конате.

«Сити» в самом начале второго тайма смог отыграть один мяч стараниями Джека Грилиша, а в самом конце игры Бернарду Силва сократил разрыв до минимума.

Таким образом, «Ливерпуль» примет участие в решающем матче за трофей, где его соперником станет победитель пары «Челси» - «Кристал Пэлас». Эта встреча состоится 17 апреля.

Напомним, что оба полуфинала и финал традиционно проходят на стадионе «Уэмбли».