«Крылья Советов» – «Краснодар». Cтартовые составы

Забытый «подвиг» Александра Великого. Как Могильный «прихлопнул» судью НХЛ

К 20 годам Александр Могильный уже был олимпийским чемпионом и чемпионом мира, в 22 стал первым россиянином, забившим в Матче звезд НХЛ, но вскоре сорвался в рядовом эпизоде — и получил одну из самых суровых дисквалификаций в лиге.