«Крылья Советов» – «Краснодар». Cтартовые составы

Сегодня, 17 апреля, в Самаре состоится матч 25-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».
Отметим, что команды объявили свои стартовые составы на предстоящую встречу, главным арбитром которой станет Сергей Карасев (Москва). Начало игры – в 16:30 мск.
«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Якуба, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.
«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Мартынович, Бородин, Исаенко, Якимов, Рейхмен, Кривцов, Ильин, Манелов, Олусегун.
Добавим, что самарская команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Краснодар» занимает пятую строчку (39 очков).
Матч первого круга между клубами завершился минимальной поражением «быков» – 0:1.
источник: «Советский спорт»