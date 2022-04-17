Ловчев - о «Спартаке» в матче с «Рубином»: Соболев и Зобнин очень сильно сдали

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев дал комментарий после матча красно-белых против казанского «Рубина» в рамках 25-го тура чемпионата России.

«Знаете, Соболев и Зобнин очень сильно сдали по сравнению с тем, когда они играли в лучший свой футбол. Все-таки надо понимать, что совсем недавно они были футболистами сборной. А с такой игрой их брать не будут», - приводит слова Ловчева «Чемпионат».

Напомним, что встреча завершилась вничью 1:1. Гости вышли вперед на 30-й минуте стараниями Владислава Игнатьева. Красно-белые смогли отыграться в середине второго тайма: на 69-й минуте первым на добивании оказался Александр Соболев. Этот гол стал для спартаковца первым с ноября 2021 года.

«Спартак» набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице. Казанцы с 26 очками также не смогли покинуть 12-ю строчку.