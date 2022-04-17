Голы Комличенко и Полоза принесли «Ростову» гостевую победу над тульским «Арсеналом»

Футболисты «Ростова» в гостях обыграли «Арсенал» (2:1) в матче 25-го тура чемпионата России.

Отметим, что в составе победившей команды голы забили форварды Николай Комличенко, отличившийся на 10-й минуте, а также Дмитрий Полоз (87). Соперник ответил забитым мячом защитника Игоря Смольникова (44).

Таким образом, подопечные Валерия Карпина одержали свою третью победу подряд в чемпионате. Команда набрала 31 очко и поднялась на девятое место в турнирной таблице РПЛ. Тульский клуб идет 16-м (21 очко).

24 апреля «Ростов» сыграет дома против «Спартака», а «Арсенал» в тот же день на выезде встретится с «Рубином».

Чемпионат России

25-й тур

«Арсенал» (Тула) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)

Голы: Смольников, 44 – Комличенко, 10. Полоз, 87

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачев (Хабибов, 79), Гулиев, Кангва, Костадинов, Кайнов, Деспотович (Марков, 84).

«Ростов»: Песьяков, Калинин (Поярков, 66), Лангович (Терентьев, 67), Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев (Голенков, 78), Глебов, Щетинин (Селява, 78), Полоз, Комличенко (Соу, 90+2).

Предупреждения: Костадинов (16), Степанов (21), Смольников (38), Байрамян (38), Лангович (59), Беляев (90+1), Марков (90+1).