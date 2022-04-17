Бышовец заявил, что «Сочи» имеет отличную возможность занять третье место в РПЛ по итогам сезона

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил игру «Сочи» в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что в данный момент подопечные Владимира Федотова занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 24 турах. В случае победы в сегодняшнем матче с «Локомотивом» сочинцы поднимутся на третью строчку, опередив ЦСКА.

– «Сочи» играет очень рационально и, не в пример многим командам, здесь есть место для ветеранов. Когда говорят о скорости, на которой играет команда. Подразумевается, что она насыщает атаку. Но речь идет и о быстром возврате в оборону. У «Сочи» есть реальная возможность занять третье место, – цитируют Бышовца «РИА Новости».

Добавим, что помимо встречи с «Локомотивом», «Сочи» осталось провести пять матчей в РПЛ. Соперникам южан станут «Ахмат», «Рубин», ЦСКА, «Нижний Новгород» и «Динамо».