Агент Фомина рассказал о том, что клубы из Италии и Германии запрашивали информацию об игроке

Агент Александр Маньяков, клиентом которого является опорный полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин, оценил возможный трансфер футболиста в один из европейских клубов.

– По Фомину предметного интереса, чтобы клуб с клубом начинал общение, не было. Было прощупывание почвы из Италии и Германии. Если летом будет интерес из Европы, возможен уход? Давайте доживем. Сейчас действительно сложная ситуация в стране, – цитирует Маньякова «Чемпионат».

Напомним, что Фомин выступает за «Динамо» с августа 2020 года. Всего за бело-голубых он отыграл 59 матчей, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

В составе сборной России полузащитник провел восемь встреч. Портал Transfermarkt оценивает его нынешнюю стоимость в девять миллионов евро.