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Полузащитник «Ростова» Щетинин признан лучшим игроком матча 25-го тура РПЛ с «Арсеналом»

Футболист отметился результативным пасом в прошедшей встрече.
17 апреля 2022 16:42
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, что лучшим игроком матча 25-го тура «Арсенал» – «Ростов» (1:2) стал фланговый полузащитник гостей Кирилл Щетинин.

Отметим, что 20-летний россиянин отыграл 78 минут и записал на свой счет результативную передачу в эпизоде с голом нападающего Николая Комличенко на 10-й минуте.

Благодаря сегодняшней победе подопечные Валерия Карпина поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. 24 апреля «Ростов» сыграет дома против «Спартака».

источник: РПЛ
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