Карпин назвал чудом результаты «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результатах команды после гостевой победы над тульским «Арсеналом» (2:1) в 25-м туре российской премьер-лиге (РПЛ).

«Считаю, что вообще это чудо, что происходит сейчас в «Ростове». В линии обороны у нас ребята 18-20 лет, Калинин не играл больше месяца. Со всеми нашими трудностями мы не ноем, а пытаемся добиваться результата и даже бывает, что неплохо играем иногда. Связано со многими вещами: и с менталитетом, и с усталостью», - сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Подопечные Карпина одержали свою третью победу подряд в чемпионате. Команда набрала 31 очко и поднялась на девятое место в турнирной таблице РПЛ. 24 апреля «Ростов» сыграет дома против «Спартака».