«Ростов» впервые с 2019 года выиграл три матча кряду в РПЛ

Футболисты «Ростова» на выезде обыграли «Арсенал» (2:1) в матче 25-го тура чемпионата России.

Отметим, что эта победа стала для подопечных Валерия Карпина третьей кряду в РПЛ. Ранее ростовчане оказались сильнее «Крыльев Советов» (1:0) и «Локомотива» (4:1). В последний раз клуб из Ростова-на-Дону смог одержать три победы подряд в чемпионате в 2019 году.

Добавим, что в данный момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. 24 апреля команда сыграет дома против «Спартака».