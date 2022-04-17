«Ростов» принял решение выкупить у «Зенита» Щетинина

Руководство «Ростова» приняло решение о покупке у «Зенита» выступающего за желто-синих на правах аренды полузащитника Кирилла Щитинина, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, трансфер обойдется «Ростову» в 250 тысяч евро.

Щетинин был арендован клубом у «Зенита» прошедшим летом. С этого времени он провел девять матчей за молодежную команду «Ростова», в которых забил пять мячей и отдал четыре результативных паса. За основу полузащитник провел такое же количество игр, став автором двух голов и одной голевой передачи.