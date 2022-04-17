Хакими выразил надежду, что Мбаппе останется в «ПСЖ»

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими высказался по поводу возможного ухода из команды нападающего Килиана Мбаппе.

Отметим, что действующий контракт 23-летнего француза с парижанами рассчитан до конца текущего сезона. При этом футболист близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в «Реале».

– Мбаппе является одним из лучших игроков в мире, он мой друг. Мне бы хотелось, чтобы он остался в команде. Однако Килиан должен сам решить, где именно ему играть. В любом случае я поддержу его решение, – цитирует Хакими Telefoot.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Монако». В нынешнем сезоне он принял участие в 39 матчах, забил 31 гол и отдал 22 результативных передачи. Вместе с командой футболист стал трехкратным чемпионом Франции.