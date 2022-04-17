Божович раскритиковал судейство в матче РПЛ между «Арсеналом» и «Ростовом»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России, в котором его команда на своем поле уступила «Ростову» (1:2).

Отметим, что тульский клуб потерпел свое четвертое поражение в последних пяти матчах в РПЛ с разницей забитых и пропущенных мячей 2:12.

– Неприятное поражение. Справедливым результатом была бы ничья. Обычно поражение – это вина тренера, но с таким судейством трудно было не проиграть. Со «Спартаком» отменили гол, сейчас нам забили после нарушения. Каждый тур, каждую игру происходят какие-то непонятные вещи, – приводит слова Божовича Первый тульский телеканал.

Добавим, что главный арбитр прошедшей встречи Евгений Кукуляк не усмотрел нарушение правил со стороны игрока ростовчан Дениса Терентьев против Данила Степанова в эпизоде со вторым пропущенным голом туляков. После просмотра VAR забитый мяч гостей был официально засчитан.

В данный момент «Арсенал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.