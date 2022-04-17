«Нижний Новгород» – «Химки»: Мирзов и Глушаков начнут предстоящую встречу с первых минут

«Нижний Новгород» и «Химки» объявили свои стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России.
Отметим, что встреча команд состоится сегодня, 17 апреля, в Нижнем Новгороде. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Артем Чистяков (Азов).
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.
«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Руденко.
Добавим, что в данный момент подопечные Александра Кержакова занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Что касается «Химок», то команда Сергея Юрана располагается на 13-й строчке (24 очка).
Матч первого круга между коллективами завершился вничью – 1:1.