«Крылья Советов» одержали победу над «Краснодаром» в Самаре

Матч 25-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Краснодар» завершился победой самарской команды со счетом 2:0.

Отметим, что авторами забитых мячей в составе хозяев стали нападающие Владислав Сарвели (24-я минута) и Максим Глушенков (53).

Таким образом, подопечные Игоря Осинькина набрали 38 очков и расположились на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Краснодарцы идут пятыми (39 очков). При этом у «быков» есть один матч в запасе.

24 апреля «Крылья Советов» сыграют в гостях против «Химок», а «Краснодар» днем позже на своем поле примет «Зенит».

Чемпионат России

25-й тур

«Крылья Советов» (Самара) – «Краснодар» – 2:0 (1:0)

Голы: Сарвели, 24. Глушенков, 53.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский (Соколов, 82), Якуба (Витюгов, 73), Ежов (Липовой, 85), Коваленко, Глушенков (Цыпченко, 74), Сарвели (Пиняев, 74).

«Краснодар»: Сафонов, Чернов (Волков, 46), Мартынович (Литвинов, 46), Бородин (Сорокин, 81), Исаенко, Якимов, Рейхмен, Кривцов (Мацукатов, 46), Ильин (Самко, 70), Манелов, Олусегун.

Предупреждения: Якимов (35), Кривцов (44), Литвинов (55), Ежов (62), Бородин (77).