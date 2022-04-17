«Бавария» выиграла свой четвертый матч кряду в Бундеслиге, обыграв в гостях «Арминию»

Футболисты «Баварии» обыграли «Арминию» (3:0) в выездном матче 30-го тура чемпионата Германии.

Отметим, что счет в сегодняшней встрече был открыт на 10-й минуте после того, как защитник хозяев Якоб Лаурсен отправил мяч в свои ворота.

В концовке первого тайма форвард Серж Гнабри увеличил преимущество мюнхенцев (45+7). Во второй половине игры хавбек Джамал Мусиала сделал счет более крупным, забив на 85-й минуте.

В данный момент Бавария продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 72 очка. Подопечные Юлиана Нагельсмана выиграли свой четвертый матч подряд. «Арминия» располагается на 17-й строчке (26 очков).

23 апреля мюнхенский клуб сыграет в гостях против дортмундской «Боруссии», а команда из Билефельда в тот же день на выезде встретится с «Кельном».

Чемпионат Германии

30-й тур

«Арминия» – «Бавария» – 0:3 (0:2)

Голы: Лаурсен (в свои ворота), 10. Гнабри, 45+7. Мусиала, 85.