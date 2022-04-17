«Сочи» сыграл вничью с «Локомотивом» и остался четвертым в РПЛ

«Сочи» в домашнем матче 25-го тура российской премьер-лиги сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 2:2.

У команды Владимира Федотова забили защитники Тимофей Маргасов (11-я минута) и Родриго (43).

В составе «железнодорожников» дубль оформил Вильсон Изидор, отличившись сначала с пенальти (36), а потом с игры (49).

Добавим, что в начале второго тайма (60) за неспортивное поведение у «Сочи» был удален Родриго, а у «Локомотива» - Ян Кухта.

Таким образом, «барсы» набрали 43 очка и остались четвертыми, красно-зеленые добыв 38 очко идут шестыми.

23 апреля «Локомотив» примет на своем поле «Нижний Новгород», а «Сочи» сыграет дома с «Ахматом».

РПЛ

25-й тур

«Сочи» (Сочи) - «Локомотив» (Москва) - 2:2 (2:1)

Голы: Маргасов, 11; Родриго, 43 - Изидор, 36 (пен.), 49

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Дркушич, Родриго, Прохин, Макарчук, Нобоа, Цаллагов, Юсупов (Жоаозиньо, 83), Ангбан (Терехов, 62), Кассьерра (Мелкадзе, 83).

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Рыбус, Керк (Петров, 84), Марадишвили, Бека-Бека (Жемалетдинов, 75), Карпукас (Куликов, 83), Кухта, Изидор (Рыбчинский, 70).

Предупреждение: Маргасов, 90+1.

Удаления: Кухта, 60, Родриго, 60.