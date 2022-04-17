Казань не оповещали о переносе Суперкубка УЕФА

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань продолжает готовиться к принятию матча за Суперкубок УЕФА-2023.

«Пока никаких разговоров об отмене матча не было. Мы готовы Суперкубок хоть завтра провести, но пока нет никаких коммуникаций, встречных движений. Мы готовимся, пока никаких переговоров нет», - приводит слова Леонова RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Напомним, что все российские клубные и национальные команды были отстранены о турниров УЕФА, а финал Лиги чемпионов текущего сезона перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.