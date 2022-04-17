Влашич не смог сдержать слез после того, как нанес тяжелую травму игроку «Бернли» в матче АПЛ

Атакующий полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич, ранее выступавший за ЦСКА, вышел в стартовом составе лондонского клуба на матч 33-го тура АПЛ против «Бернли» (1:1).

Отметим, что на 23-й минуте встречи 24-летний хорват вступил в борьбу за хавбеком соперников Эшли Вествудом. В результате столкновения игрок «кларетовых» получил травму – его унесли с поля на носилках. При падении у футболиста вывернулась стопа. Узнав о повреждении, Влашич упал на колени и заплакал.

Напомним, что Влашич защищает цвета «Вест Хэма» с августа 2021 года. Сумма его трансфера из ЦСКА составила 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек отыграл за молотобойцев 29 матчей, забил один гол и отдал два результативных паса.