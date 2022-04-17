Владелец «Сочи» выступил с критикой по поводу решений судьи Казарцева в матче с «Локомотивом»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 25-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:2).

Отметим, что в составе сочинцев голы забили защитники Тимофей Маргасов и Родриго. У соперника дубль на счету нападающего Вильсона Изидора.

– Наши парни молодцы, «Сочи» сегодня потерял два очка, по игре все было видно. Я никого не буду осуждать, вы все видели, все было видно в игре и останется на чьей-то совести. Судья сломал игру, это очевидно. Так нельзя, это же спорт, – цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Добавим, что на 60-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев удалил Родриго, а также форварда железнодорожников Яна Кухту за драку. В концовке встречи судья отменил гол хавбека сочинцев Кристиана Нобоа, поскольку ранее его партнер по команде Жоаозиньо оказался в офсайде.