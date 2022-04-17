«Атлетико» вырвал победу над «Эспаньолом» в 32-м туре чемпионата Испании

«Атлетико» в домашнем матче 32-го тура испанской примеры победил «Эспаньол» со счетом 2:1.

На дубль атакующего полузащитника «матрасников» Янника Карраско (52-я и 90+8 минуты) гости ответили точным ударом своего форварда Рауля де Томаса (74).

Добавим, что по ходу игры две желтые карточки получил полузащитник «Атлетико» Жоффре Кодогбия, за что был удален с поля (72), а также то, что решающий мяч был забит с пенальти.

Таким образом, команда Диего Симеоне набрала 60 очков и осталась на четвертом месте, в свою очередь, клуб из столицы Каталонии идет одиннадцатым в турнирной таблице, имея 39 очков.

В следующем туре «Атлетико» примет 20 апреля на своем поле «Гранаду», «Эспаньол» через день сыграет дома с «Райо Вальекано».

Примера

32-й тур

«Атлетико» (Мадрид) - «Эспаньол» (Барселона) - 2:1 (0:0)

Голы: Карраско, 52, 90+8 - де Томас, 74

Удаление: Кондогбия, 72 ( «Атлетико» )