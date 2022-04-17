Главный тренер «Сочи» - об игре с «Локомотивом»: Инициатива переходила от одной команды к другой

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничейный результат домашнего матча с «Локомотивом» (2:2) в рамках 25-го тура российской премьер-лиги.

«Локомотив» — команда, с хорошими исполнителями. В моменте со вторым голом не успели занять правильные позиции в обороне и соперник сравнял счет. Остались в усеченных составах, инициатива переходила от одной команды к другой. Мы приложили максимум усилий, чтобы вырвать победу», - приводит слова Федотова Sport24.ru.

«Барсы» после этого матча набрали 43 очка и остались четвертыми, красно-зеленые, добыв 38-е очко, идут шестыми.

23 апреля «Локомотив» примет на своем поле «Нижний Новгород», а «Сочи» сыграет дома с «Ахматом».