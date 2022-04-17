Хапов остался доволен игрой «Локомотива» во втором тайме матча РПЛ с «Сочи»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов высказался по поводу ничейного результата своей команды в гостевом матче 25-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:2).

Отметим, что в составе железнодорожников дублем отличился форвард Вильсон Изидор. Соперник ответил забитыми мячами защитников Тимофея Маргасова и Родриго. Во втором тайме главный арбитр встречи Василий Казарцев удалил Родриго и нападающего красно-зеленых Яна Кухту.

– Честно говоря, не думал, что главные тренеры получают такой валидол. Для меня это в первый раз. Что касается игры – не понравилось то, что опять начали матч неорганизованно. Все могло сложиться еще хуже. Но во втором тайме мы чуть-чуть перестроились и сыграли в довольно хороший футбол, – цитирует Хапова клубная пресс-служба москвичей.

Добавим, что в данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. При этом у клуба есть один матч в запасе.

23 апреля железнодорожники сыграют дома против «Нижнего Новгорода».