«Сочи» обратится в ЭСК РФС по вопросу работы арбитров в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил о том, что клуб обратится Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после домашнего матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«По возможному пенальти на Кассьере мы будем обращаться в любом случае, потому что в любом случае там был фол в штрафной, наступ. Я вообще не понимаю судью: когда его зовут, он видит явно в штрафной серьезное нарушение, и стоять три минуты смотреть - это странно», - приводит слова Рубашко ТАСС.

Добавим, что вышеуказанный спорный момент произошел на 25-й минуте, когда «Сочи» вел в счете - 1:0.

Напомним, что судила встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.