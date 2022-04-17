ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Сочи» обратится в ЭСК РФС по вопросу работы арбитров в матче с «Локомотивом»

«Барсов», прежде всего, интересует не назначенный в первом тайме пенальти.
17 апреля 2022 20:05
автор: Максим Скороходов

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил о том, что клуб обратится Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после домашнего матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«По возможному пенальти на Кассьере мы будем обращаться в любом случае, потому что в любом случае там был фол в штрафной, наступ. Я вообще не понимаю судью: когда его зовут, он видит явно в штрафной серьезное нарушение, и стоять три минуты смотреть - это странно», - приводит слова Рубашко ТАСС.

Добавим, что вышеуказанный спорный момент произошел на 25-й минуте, когда «Сочи» вел в счете - 1:0.

Напомним, что судила встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

источник: ТАСС
Это интересно:
Бензема выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Севильей»
Центральная игра 32-го тура чемпионата Испании начнется в 22:00 мск.
17.04.2022 21:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
ПСВ в десятый раз в своей истории стал обладателем Кубка Нидерландов, обыграв в финале «Аякс»
Победный гол в сегодняшней встрече забил форвард Коди Гакпо.
17.04.2022 21:03
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Нижний Новгород» и «Химки» сыграли нулевую ничью в 25-м туре РПЛ
«Нижний Новгород» и «Химки» сыграли нулевую ничью в 25-м туре РПЛ
Команды остались на своих позициях в турнирной таблице.
17.04.2022 20:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ришарлисон выразил желание покинуть «Эвертон» летом 2022 года
Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в 50 миллионов евро.
17.04.2022 20:50
Футбол
автор: Владислав Корегин
Владимир Перегонцев: Игроки «Локомотива» реабилитировались за поражение от «Ростова»
Владимир Перегонцев: Игроки «Локомотива» реабилитировались за поражение от «Ростова»
Сегодня, 17 апреля, столичная команда поделила очка в игре с «Сочи».
17.04.2022 20:46
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Челси» победил «Кристал Пэлас» и вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Ливерпулем»
Подопечные Томаса Тухеля оказались сильнее своего соперника в лондонском дерби.
17.04.2022 20:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тренер «Краснодара» после поражения от «Крыльев Советов» напомнил, что в его составе много молодых
В составе «быков» нет ни одного легионера.
17.04.2022 20:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Хапов остался доволен игрой «Локомотива» во втором тайме матча РПЛ с «Сочи»
Московский клуб поделил очки в матче с сочинцами, сыграв вничью 2:2.
17.04.2022 20:07
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Сочи» обратится в ЭСК РФС по вопросу работы арбитров в матче с «Локомотивом»
«Барсов», прежде всего, интересует не назначенный в первом тайме пенальти.
17.04.2022 20:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Лион» разгромил «Бордо» в домашнем матче Лиги 1
Команда Петера Боша забила шесть голов в ворота своего соперника.
17.04.2022 19:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
Седьмой гол Изидора, два удаления и драка! Как «Сочи» и «Локо» сыграли в пользу ЦСКА
В матче 25-го тура РПЛ сочинцы не удержали победу над железнодорожниками (2:2) и упустили шанс обойти армейцев.
Непряева против шведской армии. Кто займет трон лыжной королевы после Йохауг?
В завершившемся сезоне Наталья Непряева стала олимпийской чемпионкой и впервые выиграла общий зачет Кубка мира. Но это вовсе не означает, что именно россиянка будет сильнейшей в ближайшие годы - на мировое лидерство претендуют несколько примерно равных лыжниц.
«Дзюба заслужил новый контракт». Булыкин — о ветеране «Зенита» и золотой гонке
Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ-2021/22.
«Ничья возможна, но скорее южане дома возьмут своё». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ в Сочи (17 апреля, 16:30).
Забытый «подвиг» Александра Великого. Как Могильный «прихлопнул» судью НХЛ
К 20 годам Александр Могильный уже был олимпийским чемпионом и чемпионом мира, в 22 стал первым россиянином, забившим в Матче звезд НХЛ, но вскоре сорвался в рядовом эпизоде — и получил одну из самых суровых дисквалификаций в лиге.
Оживший «Фонбет» раздает фрибеты, в Суперкубок УЕФА выводят Клоппа и Тедеско. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Подвиги по расписанию: Овечкин забил гол №777, Капризов обогнал Габорика, Кучеров оформил «покер» (видео)
В очередных матчах чемпионата НХЛ российские суперзвезды отметились новыми статистическими достижениями.
Слуцкому, наконец, повезло. Как «Рубин» увез ничью из Тушина, хотя был хуже «Спартака»
Казанский клуб прервал серию из четырех поражений, сыграв 1:1 с красно-белыми в гостевом матче 25-го тура РПЛ.
Забил даже Дзюба! Как «Зенит» победил своего «клиента» и вернул единоличное лидерство в РПЛ
Чемпионы России в 25-й туре РПЛ победили в Санкт-Петербурге «Урал» (3:1) и снова опережает «Динамо» на три очка.
Выглядеть в 50 как Яромир Ягр! Избавляемся от пивного живота по методу чешского хоккеиста
Легендарный Яромир Ягр - красавчик и качок. В этом году хоккеист отметил 50-летие, но остается в отличной форме и продолжает выходить на лед за команду из родного Кладно.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика