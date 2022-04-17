«Челси» победил «Кристал Пэлас» и вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Ливерпулем»

Полуфинальный матч Кубка Англии между «Челси» и «Кристал Пэлас» завершился победой аристократов со счетом 2:0.
Отметим, что очная встреча команд состоялась сегодня, 17 апреля, на стадионе «Уэмбли». В составе «синих» голы забили полузащитник Рубен Лофтус-Чик (65-я минута) и Мейсон Маунт (76).
Таким образом, подопечные Томаса Тухеля вышли в финал турнира, где сыграют против «Ливерпуля». Ранее команда Юргена Клоппа обыграла «Манчестер Сити» (3:2).
Кубок Англии
1/2 финала
«Челси» – «Кристал Пэлас» – 2:0 (0:0)
Голы: Лофтус-Чик, 65. Маунт, 76.
источник: «Советский спорт»