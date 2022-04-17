Тренер «Краснодара» после поражения от «Крыльев Советов» напомнил, что в его составе много молодых

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал гостевое поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в 25-м туре российской премьер-лиги.

«Мы ставим задачу как можно больше создавать моментов и завершать. Я уже устал говорить: у нас очень много молодых футболистов. Они ежедневно борются с собой, бросают вызов. Премьер-лига — серьезное испытание», - сказал наставник в эфире «Матч Премьер».

Подопечные Игоря Осинькина набрали 38 очков и расположились на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Краснодарцы идут пятыми (39 очков). При этом у «быков» есть один матч в запасе.

24 апреля «Крылья Советов» сыграют в гостях против «Химок», а «Краснодар» днем позже на своем поле примет «Зенит».