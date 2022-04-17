Владимир Перегонцев: Игроки «Локомотива» реабилитировались за поражение от «Ростова»

Экс-защитник, капитан и тренер «Локомотива» Владимир Перегонцев оценил желание игроков московского клуба проявить себя в матче 25-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:2).

Отметим, что в составе железнодорожников двумя забитыми мячами отличился нападающий Вильсон Изидор.

– Встреча получилась интересная, красивая, эмоциональная. Я увидел желание проявить себя как у команды в целом, так и у отдельных игроков. Недаром спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью накануне матча говорил, что клуб ждет реакции от игроков на поражение от «Ростова». И знаете, пусть не выиграли, но по игре, по стремлению бороться вполне можно сказать о том, что эта реакция последовала, – сказал Перегонцев.

Добавим, что в данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. При этом у клуба есть один матч в запасе.

23 апреля красно-зеленые сыграют дома против «Нижнего Новгорода».