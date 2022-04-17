Ришарлисон выразил желание покинуть «Эвертон» летом 2022 года

Фланговый нападающий «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон заинтересован в смене клубной прописки по окончании текущего сезона.

Как сообщает Football Insider, 24-летний футболист обратился к своему агенту с просьбой найти ему новую команду. Отмечается, что данной ситуацией намерен воспользоваться «Манчестер Юнайтед», готовый подписать форварда.

Напомним, что Ришарлисон защищает цвета «Эвертона» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за ливерпульский клуб 145 матчей, забил 49 голов и отдал 13 ассистов. Действующий контракт футболиста истекает летом 2024-го.

В составе сборной Бразилии нападающий отыграл 34 встречи (13 голов). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.