ПСВ в десятый раз в своей истории стал обладателем Кубка Нидерландов, обыграв в финале «Аякс»

Футболисты ПСВ одержали победу над «Аяксом» (2:1) в финальном матче Кубка Нидерландов.

Отметим, что счет в сегодняшней встрече был открыт на 23-й минуте усилиями полузащитника амстердамцев Райана Гравенберха.

В начале второго тайма клуб из Эйндховена смог отличиться двумя забитыми мячами. Их авторами стали хавбек Эрик Гутьеррес (48) и нападающий Коди Гакпо (50). В конечном итоге подопечные Роджера Шмидта удержали победный результат до конца игры.

Таким образом, ПСВ в десятый раз завоевал Кубок страны. Что касается «Аякса», то на счету амстердамцев 20 побед в Кубке.

Кубок Нидерландов

Финал

ПСВ – «Аякс» – 2:1 (0:1)

Голы: Гутьеррес, 48. Гакпо, 50 – Гравенберх, 23.