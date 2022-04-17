Президент «Баварии» заявил о продолжении переговоров с Левандовски по продлению контракта

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился подробностями переговоров между клубом и форвардом Робертом Левандовски.

Отметим, что мюнхенская команда заинтересована в продлении действующего контракта с 33-летним поляком, рассчитанного до 30 июня 2023 года. Ранее в СМИ появилась информация, что футболист готов продолжить свою карьеру в «Барселоне».

– Мы уже провели одну встречу. Намечена еще одна. Переговоры продолжаются, – приводит слова Хайнера Bild.

Напомним, что Левандовски пополнил состав «Баварии» в июле 2014 года. Всего за клуб он отыграл 371 матч, забил 341 гол и отдал 71 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 50 миллионов евро.