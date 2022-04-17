Калайчев заявил, что «Локомотив» показал характер в матче с «Сочи»

Защитник Андрей Калайчев похвалил свою бывшую команду «Локомотив» за результат в гостевом матче 25-го тура российской премьер-лиги против «Сочи» (2:2).

«Есть понятие «волевая победа», а это такая волевая ничья. Команда дважды отыгрывалась, проявила характер, а в концовке вполне могла и выиграть. У «Локомотива» после поражения от «Ростова» видно было желание реабилитироваться, проявить себя. Хорошо вновь сыграл Изидор, а ведь не все в него верили.

С точки зрения же результата ничья на «Фиште» — явно в плюс «Локо». С «Сочи» никому не бывает легко, особенно в гостях», - приводит слова Калайчева Sport24.ru.

После этой игры «барсы» набрали 43 очка и остались четвертыми, красно-зеленые, добыв 38-е очко, идут шестыми.

23 апреля «Локомотив» примет на своем поле «Нижний Новгород», а «Сочи» сыграет дома с «Ахматом».