«Лейпциг» Тедеско обыграл «Байер» и вышел на третье место чемпионата Германии

«Лейпциг» в гостевом матче 30-го тура бундеслиги победил «Байер» со счетом 1:0.
За команду Доменико Тедеско на 69-й минуте забил венгерский полузащитник Доминик Собослаи.
Таким образом, клуб системы «Ред Булл» набрал 54 очка и обошел сегодняшнего соперника в турнирной таблице, поднявшись на третье место. «Львы» соответственно опустились на четвертую строчку, оставшись с 52 очками.
В следующем туре 23 апреля «Лейпциг» примет на своем поле «Унион», а «Байер» сыграет в гостях с «Гройтер Фюртом».
Бундеслига
30-й тур
«Байер» (Леверкузен) - «Лейпциг» (Лейпциг) - 0:1 (0:0)
Гол: Собослаи, 69
«Байер»: Градецки, Коссуну, Та (Демирбай, 74), Тапсоба, Инкапиэ (Азмун, 88), Баккер, Арангис, Андрих (Аларио, 80), Паласиос (Паулиньо, 74), Шик, Диаби.
«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Хальстенберг (Анхелиньо, 73), Форсберг (Ольмо, 58), Адамс (Хенрихс, 83), Собослаи, Поульсен (Лаймер, 58), Андре Силва (Нкунку, 46).
Предупреждения: Гвардиол, 36, Инкапиэ, 48, Андрих, 72.