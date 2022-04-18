«Верили до конца». Куртуа - о волевой победе «Реала» над «Севильей»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа дал комментарий после волевой победы своей команды над «Севильей» (3:2) в 32-м туре чемпионата Испании.

«Севилья» - команда, которая мало пропускает. Тот факт, что мы забили им три гола во втором тайме, очень показателен. Парни знали, что забитый гол вернет нас в игру, и мы верили в это до конца», - приводит слова Куртуа пресс-служба «королевского» клуба.

Напомним, что на голы футболистов хозяев поля Ивана Ракитича (21-я минута) и Эрика Ламелы (25) в первом тайме «сливочные» ответили мячами Родриго (50), Начо Фернандеса (83) и Карима Бензема (90+2) во втором.

Таким образом, «королевский» клуб сохранил отрыв в 15 очков от второго места, которое по набранным очкам делят «Барселона», «Севилья» и «Атлетико».

В следующем туре «Реал» 20 апреля сыграет в гостях против «Осасуны», а «Севилья» через день проведет выездную встречу с «Леванте».