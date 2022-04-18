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Родриго - о победе над «Севильей»: Эти три очка приближают «Реал» к чемпионству

Мадридский клуб по ходу матча уступал со счетом 0:2.
18 апреля 2022 09:44

Нападающий «Реала» Родриго дал комментарий после волевой победы своей команды над «Севильей» (3:2) в 32-м туре чемпионата Испании.

«Мы должны очень ценить эти 3 очка, потому что дома у «Севильи» никто не выигрывал, а мы смогли. Эти три очка приближают нас к нашей цели - выиграть Ла Лигу», - приводит слова Родриго пресс-служба мадридского клуба.

Напомним, что на голы футболистов хозяев поля Ивана Ракитича (21-я минута) и Эрика Ламелы (25) в первом тайме «сливочные» ответили мячами Родриго (50), Начо Фернандеса (83) и Карима Бензема (90+2) во втором.

Таким образом, «королевский» клуб сохранил отрыв в 15 очков от второго места, которое по набранным очкам делят «Барселона», «Севилья» и «Атлетико».

В следующем туре «Реал» 20 апреля сыграет в гостях против «Осасуны», а «Севилья» через день проведет выездную встречу с «Леванте».

источник: ФК «Реал»
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