Пименов назвал «Локомотив» самой интересной командой РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов после ничейного результата команды в матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2) поделился впечатлениями об игре железнодорожников.

Отметим, что в составе красно-зеленых дублем отличился нападающий Вильсон Изидор. При этом во втором тайме главный арбитр встречи Василий Казарцев удалил форварда столичного клуба Яна Кухту за потасовку с защитником сочинцев Родриго.

– «Локомотив», пожалуй, самая интересная команда лиги, оторваться от каждого матча невозможно. Сюжеты всегда разные! Больше всего удалений, больше всего волевых побед, самый молодой состав. На команду смотреть интересно, она дает все то, за что люди так обожают футбол, – цитирует Пименова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. При этом у клуба есть один матч в запасе.

23 апреля железнодорожники сыграют дома против «Нижнего Новгорода».