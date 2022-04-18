РФС поздравил «Спартак» со столетием клуба

Российский футбольный союз (РФС) поздравил «Спартак» со столетним юбилеем.

– С днем рождения, «Спартак»! Московскому клубу – 100 лет! Поздравляем всех красно-белых с этим праздником, – написала пресс-служба РФС.

Отметим, что в своей истории столичная команда завоевала 22 титула чемпионов страны (12 – СССР, 10 – Россия). Также на счету красно-белых 13 побед в Кубках страны (10 – СССР, 3 – Россия), а также один завоеванный Суперкубок.

В нынешнем сезоне подопечные Паоло Ваноли занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 25 турах.