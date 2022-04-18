Москалев станет главным арбитром матча 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком»

Пресс-служба РФС сообщила о том, кто из судей обслужит четвертьфинальный матч Кубка России ЦСКА – «Спартак».

По информации источника, главным арбитром предстоящей встречи был назначен Владимир Москалев. Его помощниками станут Алексей Лунев и Валентин Мурашов. Резервный судья – Алексей Матюнин. Отвечать за работу VAR будут Сергей Иванов и его ассистент Андрей Болотников.

Напомним, что матч ЦСКА – «Спартак» состоится 20 апреля на стадионе армейцев. Начало – в 19:30 мск.

В нынешнем сезоне команды провели между собой две очные встречи в рамках РПЛ. Дважды победу одерживали подопечные Алексея Березуцкого – 1:0, 2:0.