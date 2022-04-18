Сенников признался, что «Локомотив» удивил своей хладнокровностью в матче с «Сочи»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игре железнодорожников в матче 25-го тура чемпионата России против «Сочи» (2:2).

«Локомотив» в принципе удивил своей хладнокровностью. Как бы счет ни складывался, все достаточно спокойно действовали и находили свои эпизоды. Даже при счете 2:2 «Локомотив» не просто держал и катал мяч, а шел вперед», - приводит слова Сенникова Rusfootball.

Отметим, что в составе железнодорожников дублем отличился форвард Вильсон Изидор. Соперник ответил забитыми мячами защитников Тимофея Маргасова и Родриго. Во втором тайме главный арбитр встречи Василий Казарцев удалил Родриго и нападающего красно-зеленых Яна Кухту.

Добавим, что в данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. При этом у клуба есть один матч в запасе.

23 апреля железнодорожники сыграют дома против «Нижнего Новгорода».