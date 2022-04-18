Сергей Терехов: В РПЛ привозят никому не известных иностранцев и дают им по два миллиона евро

Левый защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался по поводу уровня зарплат в российском футболе.

Отметим, что 31-летний игрок защищает цвета сочинцев с августа 2020 года. Ранее он выступал за такие команды, как московское «Динамо», «Оренбург», «Химки», «Балтика», «Волгарь» и брянское «Динамо». В составе сборной России футболист отыграл две встречи.

– У нас привозят никому не известных иностранцев и дают по два миллиона евро, хотя человек играл в чемпионате Бельгии и больше нигде не играл. А все думают, что он топ-футболист, ему надо давать хорошую зарплату. Русский почему-то этих денег не достоин, – цитирует Терехова Sports.ru.

Вероятнее всего, игрок сочинцев имеет виду центрального защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие. Футболист пополнил состав красно-белых летом прошлого года, перейдя из бельгийского «Сент-Трюйдена» за 2,5 миллиона евро.