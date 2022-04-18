«Спартак» - сердце нашего футбола». Семин поздравил московский клуб со 100-летием

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поздравил «Спартак» со столетним юбилеем.

«Спартак» - сердце нашего футбола, этот клуб с большими традициями. А пожелал бы ему стабильности и достижения тех результатов, которые они показывали в двухтысячных годах», - приводит слова Семина «СЭ».

Отметим, что в своей истории столичная команда завоевала 22 титула чемпионов страны (12 - СССР, 10 - Россия). Также на счету красно-белых 13 побед в Кубках страны (10 - СССР, 3 - Россия), а также один завоеванный Суперкубок.

В нынешнем сезоне подопечные Паоло Ваноли занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 25 турах.